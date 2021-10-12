عاجل.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع نظيره المجرى فى قصر بودابست

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر فى مقر القصر الرئاسى ببودابست، فى إطار اليوم الثانى للزيارة الرسمية له للمجر، وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجرى، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية فى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس المجرى رحب بالرئيس والوفد المرافق له، معربا عن تقدير المجر لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين. كما أشاد الرئيس المجرى بالتجربة التنموية الناجحة التى تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس فى جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأكد حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وقد أكد الرئيس من جانبه أن الاستثمارات والصناعات المجرية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة فى مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية، خاصة فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدا سيادته الترحيب الشعبى فى مصر بالتعاون مع المجر وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الجارى بين البلدين الصديقين فى مجال الموارد المائية وإدارتها، خاصة ما يتعلق بمحطات معالجة المياه، وذلك فى ضوء الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى المجر فى هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية، والأوضاع فى أفغانستان، والجهود المشتركة للتصدى لتداعيات جائحة كورونا، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وقد أشاد الرئيس المجرى فى هذا الإطار بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة فى إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمى.

كما تم تبادل الرؤى بشأن جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فى ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقى على مساعى تحقيق التنمية فى المنطقة والعالم، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، فى حين أشاد الرئيس المجرى بالمقاربة الشاملة التى اتبعتها مصر فى الحرب على الإرهاب من خلال علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف الذى يؤدى إلى الإرهاب.

كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الجارية فى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصرى القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولى والبيان الرئاسى لمجلس الأمن فى هذا الشأن، فى حين أعرب الرئيس المجرى عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، مؤكدا أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار بالمنطقة بالكامل.

كما تم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عملية السلام، حيث ثمن الرئيس المجرى التحركات المصرية الأخيرة فى هذا الصدد، والتى أفضت إلى تحقيق وتثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لاعادة إعمار غزة.