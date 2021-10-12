جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس المجرى يانوش شابا أدير، أن جمهورية مصر العربية هى أهم شريك اقتصادى واستراتيجى للمجر فى العالم العربى، مشيرا إلى أنها صمام الأمان وضمان لاستقرار المنطقة بأكملها.





وقال الرئيس المجرى- فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى- " التقيت مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القاهرة قبل عامين، وفى اجتماعاتنا اليوم أكملنا وواصلنا التباحث فى المواضيع التى بدأناها فى العديد من القضايا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المجر: مصر أهم شريك اقتصادى واستراتيجى لنا فى العالم العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.