الأنبا إسحق يلتقى بأعضاء مجلس كنيسة القديس الأنبا شنودة بالصاوى

وبحث مع الحضور عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالكنيسة، وأيضًا المعوقات والمشكلات التى تواجه عمل المجلس.
وأكد نيافته أن مجلس الكنيسة هو امتداد لعمل الشمامسة السبعة فى الكنيسة الأولى، يكرسون جهودهم متضامنين بروح واحدة من أجل تدبير أمور الكنيسة الإدارية والمالية، وجميعهم يمارسون عملهم تحت إشراف الرئاسة الكنسية.
وفى النهاية قدم أعضاء مجلس الكنيسة هدية تذكارية للأنبا إسحق، طالبين صلواته من أجل الخدمة.
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