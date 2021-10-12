رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة مطار الأقصر  

جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة، أشار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إلى أنه فى ضوء الاستعداد لتنظيم الاحتفالية الكبرى للترويج لمحافظة الأقصر: "الأقصر فى ثوبها الجديد"، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش"، قامت المحافظة بتنفيذ مجموعة من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزى للتعمير، شملت تطوير طريق المطار، ومشروع تطوير الكورنيش العلوى والسفلى، ومرسى الأقصر، إلى جانب تنفيذ مشروع مرسى معدية الأهالى الجديد.

من جانبه، شرح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن أعمال التطوير فى محيط مطار مدينة الأقصر ضمت رفع كفاءة أرضيات بوابة مدخل المطار، واستبدالها بالجرانيت وإضافة محددات ضوئية على مدخل المطار، إلى جانب إقامة ميدان أمام بوابة المطار لتنظيم وتيسير الحركة المرورية، فضلاً عن إضافة الزراعات التجميلية بها.

كما أوضح اللواء محمود نصار أن أعمال التطوير تضمنت كذلك تطوير الجدارية أمام بوابة المطار، إلى جانب إقامة جدارية جديدة من الحجر أمام نافورة المطار؛ بحيث تتماشى مع الهوية البصرية لمدينة الأقصر، كما تم تجديد وتطوير نافورة المطار مع إضافة الإضاءات الملونة لها.

وشملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه أيضًا تفقد أعمال التطوير التى شهدها طريق المطار، وما تم تنفيذه من رفع كفاءة للحدائق فى الجزيرة الوسطى وعلى يمين ويسار الطريق؛ وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أنه تمت إعادة تهذيب وتنسيق الأشجار، وذلك بدءا من مخرج المطار حتى طريق الكباش، وصولا إلى ميدان الكتاب، الذى تم تطويره وزراعته، كما تم رصف طريق المطار المزدوج بطول 7 كم، شاملا أعمال البردورات الرئيسة.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع تطوير الكورنيش العلوى، والتى قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها فى وقت قياسى خلال شهرین ونصف، وذلك بطول 1700 متر، حيث تم تشطيب أرضيات الكورنيش باستخدام أنواع مختلفة من الأرضيات مثل الخرسانة المطبوعة، والبازلت الأسود، وجرانيت حلایب، بالإضافة إلى عمل أشكال جمالية باستخدام الجرانيت الأسود الأسوانى، والرخام التريستا يتخللها أحواض الزراعات التى تحتوى على أنواع وأشكال مختلفة ومميزة من النخيل والصبار والزهور واستخدام الحجر الهاشمى فى تكسيات السور والأعمدة الخاصة به، مما أعطى للكورنيش رونقا وطابعا ممیزا، إلى جانب تزويده بالبرجولات الخشبية والمقاعد التى تحمل نقوشا تبرز طابع الهوية البصرية الذى تنفرد به المحافظة.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال مشروع تطوير الكورنيش السفلى، والتى تم تنفيذها أيضًا من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث تمت إقامة شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول الكورنيش تتكون من 16 بيارة فرعية مزودة بطلمبات تقوم بضخ الصرف على 6 بيارات تجميعية لتجميع الصرف وطرده لنقاط الصرف الموجودة بالكورنيش العلوى، إلى جانب إقامة شبكة خاصة بالحريق بطول الكورنيش، بجانب صنادیق حریق مزدوجة خاصة بإطفاء المحلات التجارية، وتم ربطها جميعا شبكة بخزان مياه ذى سعة 240 م3.

وتضمنت أعمال تطوير الكورنيش السفلى الاهتمام بالناحية الجمالية من خلال إقامة مجموعة من الجداريات تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربى بمجموعة من أشكاله المختلفة، وصور الرجل والمرأة المصرية من عصور مصر القديمة ومن صعيد مصر، مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية، كما تعتمد جداريات البوليستر بشكل أساسى على مشاهد من حياة المصرى القديم فى الحضارة الفرعونية، حيث تمت الإشارة إلى أن الجداريات مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلا.

وتم تشطيب أرضيات الكورنيش السفلى باستخدام الرخام والجرانيت، بجانب إقامة أحواض زراعات تحتوى على أشكال متنوعة ذات طابع جمالى ممیز، إلى جانب تزويد الكورنيش بعدد من البرجولات الخشبية ذات نقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر.

وانتقل رئيس الوزراء إلى مرسى الأقصر لمتابعة أعمال تطويره ورفع كفاءته، والتى تم الانتهاء منها وتسليمها مؤخرا من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم تقسيم أعمال التطوير إلى قسمين، الأول بطول 450 مترا ويتسع لعدد 5 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، والقسم الثانى بطول 730 مترا ويتسع لعدد 6 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، كما يشتمل المرسى على عدد 69 محلا، وتتضمن أعمال تطوير المرسى إقامة ممشى زجاجى يسمح بمشاهدة المرسى القديمة، الذى أقامه المصريون القدماء.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع مرسى معدية الأهالى الجديد؛ حيث تم إنشاء 2 مرسى جديد لنقل معدية الأهالى من مكانها القديم للتسهيل على المواطنين، ويصل طول المرسى الواحد إلى 12 مترا وعرضه 8 أمتار، كما تفقد الكوبرى الذى تم إقامته بطول 17مترا للربط بين المرسى والكورنيش، كما تم عمل رامب لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بمسطح 135مترا.