جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره المجرى يانوش أدير، بالعاصمة المجرية بودابست، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية.
وتابع الرئيس السيسى أن حضارة مصر على مر آلاف السنوات لم تقم إلا على نهر النيل، وباقى الأراضى المصرية حوالى 95 % أراضى صحراوية جافة.
وأبدى الرئيس السيسى إعجابه الشديد بالتقدم التكنولوجى والعلمى الذى حقققته المجر فى مجال استخدام المياه واستنباط السلالات الزراعية التى تتحمل الجفاف، موجها الشكر لدولة المجر الصديقة، ومؤكدا حرصه على التعاون معها فى البناء والتعمير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس: لدينا ندرة فى المياه وحضارة مصر قامت على نهر النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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