لأول مرة منذ تفشي كورونا .. كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بحضور جماهيرى 100%

ستكون مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، الذى سيجمع برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد، المقرر لها الأحد 24 من شهر أكتوبر الجارى، بحضور جماهيرى بنسبة 100 %، للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الكتالونية اليوم الثلاثاء، أن الحضور الجماهيرى في الملاعب سيكون بنسبة 100 %، بداية من الأسبوع المقبل، وبناء على ذلك ستكون مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقرر أن تقام على ملعب "كامب نو"، بحضور جماهيرى كامل العدد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الفريق الكتالونى سيبدأ مواجهاته بحضور جماهيرى بنسبة 100 %، من مواجهة فالنسيا المقرر لها مساء الأحد المقبل، في الجولة التاسعة من الليجا، ثم مواجهة دينامو كييف الأوكرانى مساء الأربعاء في دورى أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو نظيره فريق أتلتيك بيلباو، مساء الأحد المقبل، ثم يحل ضيفا على فريق شاختار الأوكرانى مساء الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن كل من أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد أصحاب نفس الرصيد، بينما يحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 12 نقطة.