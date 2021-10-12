لحاجته لبرنامج تأهيلي ..تأكد غياب الشناوي عن مباراتي الفراعنة أمام أنجولا والجابون القادمتين

تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي ولاعب منتخب مصر عن معسكر منتخب الفراعنة القادم خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر لخوض مباراتي أنجولا والجابون في ختام المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

كما يغيب محمد الشناوي عن مباراتي فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 لبطولة بخلاف مباراة الأهلي الافتتاحية ضد الإسماعيلي، بينما ينتظر تحديد موعد مباريات الدوري بالأسابيع التالية لتحديد موقفه من الغياب في باقي المباريات.

ويحتاج محمد الشناوي لأداء برنامج تأهيلي من شهر إلى 5 أسابيع وهو ما يؤكد أن فرصة في اللحاق بمعسكر منتخب مصر القادم تكاد تكون منعدمة.

وكشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏