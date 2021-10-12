مصدر أمني ينفي اختطاف طفل بمطروح تحت تهديد السلاح

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته أحد المواقع الإخبارية بشأن اختطاف طفل من منزله بمحافظة مطروح تحت تهديد السلاح، مؤكداً أنه لم ترد أية بلاغات لمديرية أمن مطروح بشأن تلك الواقعة، وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار من الصحة.

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