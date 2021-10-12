بصورة من أمام قبرها.. أنغام تحيي ذكرى رحيل شقيقتها غنوة

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حرصت المطربة المصرية أنغام على إحياء الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها غنوة، حيث أنها رحلت عن عالمنا يوم 12 أكتوبر لعام 2018.

دوت الخليج يرصد إحياء المطربة أنغام لذكرى رحيل شقيقتها الفنانة غنوة.

أنغام من أمام قبر شقيقتها غنوة

شاركت أنغام جمهورها صورة قبر شقيقتها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها: "اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة".

أنغام تطرح أحدث أغانيها بعنوان ونفضل نرقص

ومن ناحية أخرى طرحت الفنانة أنغام، مؤخرًا، أحدث أغانيها الجديدة والتي تحمل اسم «ونفضل نرقص» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.

وأحيت النجمة أنغام مؤخرًا حفلاً غنائيًا الخميس الماضى، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبربمناسبة ذكرى الانتصار العظيم.

كما أحييت حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد.

وفاة غنوة إثر حادث سير

جدير بالذكر أن، الوسط الفني.تلقى صدمة كبرى مع رحيل الفنانة غنوة إثر حادث سير مؤلم بالتجمع الخامس، قبل أن تتم عامها الثلاثين.

غنوة هى ابنة الموسيقار والملحن محمد على سليمان وشقيقة الفنانة أنغام، وظهرت فى بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة "الأب الروحى" فى جزئه الثانى.