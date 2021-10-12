الرئيس السيسى يكتب كلمة فى سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست

جدة - نرمين السيد - والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر فى مقر القصر الرئاسى ببودابست، فى إطار اليوم الثانى للزيارة الرسمية له للمجر.
وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجرى، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية فى مصر.
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