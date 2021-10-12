الرئيس السيسى يكتب كلمة فى سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست

جدة - نرمين السيد - والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر فى مقر القصر الرئاسى ببودابست، فى إطار اليوم الثانى للزيارة الرسمية له للمجر.

وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.