وزارة الهجرة: بدء تنفيذ وثيقة تأمين العاملين بالخارج مطلع العام المقبل

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، إن أول وثيقة تأمين العاملين بالخارج ستكون جاهزة للتنفيذ في مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أن قيمتها 100 جنيه، والقيمة التأمينية 100 ألف جنيه، وتصدر مع تصاريح العمل، وهي خاصة بالمواطن الذي يعمل بالخارج، وهذه الوثيقة تصدر عن المجمعة المصرية لتأمين السفر، وتضم 22 شركة تأمين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هي وثيقة هامة للغاية لأنها تؤمن الحوادث التي يترتب عليها وفاة وتغطي نقل الجثامين حال الوفاة بالخارج، ويمكن للمؤمن عليه أن يزيد من قيمتها المادية والغطاء التأميني الخاصة بالوثيقة، والحديد الأدنى 100 جنيه قابل للزيادة إن أرد المؤمن عليه".