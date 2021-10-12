ثروت سويلم: وزارة الداخلية المصرية الأقوى عالميا.. وعودة الجمهور المصري في الدوري الجديد بشكل منتظم

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أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصري، أن هدف الرابطة في الموسم الجديد هو وجود دوري منتظم للجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" رابطة الأندية تسعة للنجاح دائما والهدف الرئيسي وجود منتج يليق بالدوري المصري، والجميع شاهد القرعة اليوم ونسعى للنجاح خلال الفترة القادمة".

وزاد" هناك حرمان كبير في عدم تواجد الجماهير في الدوري المصري وأيضا تداعيات فيروس كورونا، ولكن نسعى للتواجد خلال الفترة القادمة، والعدد قليل للجمهور، ولكن كبداية هو جيد للغايه، ومصر أمنيا لديها أفضل وزارة داخلية على مستوى العالم، وهناك سيطرة داخل البلد".

وواصل" وزارة الداخلية وافق على تواجد الجمهور في الموسم الجديد بعدد مبدئي وسيكون هناك آليات لدخول الجماهير في الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يكون الحاضر للمباراة أن يكون قد حصل على لقاح كورونا".

واختتم" لابد أن يكون هناك إنضباط أمني وصحي، وسنتعامل مع الأمن من أجل عودة الجماهير بشكل كبير تدريجيا، وآلية الدخول سيكون لها تنسيق أمام الجماهير خلال الفترة القادمة".

ثروت سويلم: الدوري الجديد ينتهي في أغسطس 2022 وجميع أعضاء رابطة الأندية محترفين

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أنه سعيد مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وجيمع الأعضاء المتواجدين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" شاركت في لجنة الأندية من قبل ولكن لم تكن بمثل هذا الأمر، وحاليا لدينا خطة من أجل عودة الدوري المصري للواجهة من جديد، وتحقيق النجاحات".

وتابع" جميع المتواجدين في اللجنة لديهم الخبرة الكافية، وتم تكيف عامر حسين لوضع تصور بالدوري الجديد، لأنه هناك موسم حافل بالبطولات الكبرى، ومن الصعب وجود جدول مميز، ولكن الأفضل سيتم تطبيقة، وبموافقة الأندية جميعها".

الدوري المصري

وزاد" لابد أن يكون هناك رضا تام من الأندية جميعاً وأمر الدوري سواء من دوري واحد أو دورين، سيتم عرضهم على الأندية بالكامل، ووضع التصور النهائي لبطولة الدوري المصري".

وواصل" هناك توقفات خاصة بكأس العرب وكأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم التي تقام حاليا، ومن المنتظر إنهاء بطولة الدوري في شهر أغسطس 2021".

واختتم" من الصعب الوصول لنفس جداول الدوريات الخارجية لأنه هناك ضوابط في المسابقات ومواعيدها وهناك تحديد كامل لموايعد البطولات منذ بدايتها وحتى نهايتها".