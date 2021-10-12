/655773/منتخب-الجزائر-يواصل-سلسلة-الإنتصارات-ويحقق-الفوز-على-النيجر-بتصفيات-كأس-العالم

انتهت أحداث مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب النيجر، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، لصالح محاربي الصحراء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز اليوم ليواصل تحقيق الإنجاز ويحقق الفوز الـ 31 على التوالي بدون أي نتائج سلبية في مختلف المسابقات.

نتيجة مبارتي الذهاب والإياب

حقق المنتخب الجزائري الفوز على منتخب النيجر بنتيجة 12 هدف دون رد، في لقائي الذهاب بالجولة الثالثة والإياب بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولى.

وافتتح الدولي الجزائري رياض محرز سجل التهديف في المباراة، وعاد عيسى ميندي بالهدف الثاني، وسجل إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث، وأكد بغداد بونجاح بالهدف الرابع.

موقف الجزائر في المجموعة الأولى

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع بوركينا فاسو، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ثم جيبوتي في المرتبة الأخيرة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر في الجولة المقبلة ضد نظيره الجيبوتي، بينما سيلتقي فريقا بوركينا فاسو والنيجر.

وستجمع مباراة الجولة الأخيرة الحاسمة بين الجزائر وبوركينا فاسو، والتي قد يكون لها دورًا في تحديد الصاعد من بينهما إلى الدور الختامي للتصفيات.

نتيجة مباراة مصر وليبيا

وحقق منتخب مصر فوزا هاما مساء أمس على ليبيا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز أهداف منتخب مصر كلا من "أحمد فتوح، ومصطفى محمد" في الشوط الأول، ورمضان صبحي في الشوط الثاني من صناعة محمد صلاح، أما الهدف الأول والثاني كان من صناعة مصطفى محمد وعمر مرموش.

وبعد هذا الفوز تتصدر مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وتبتعد عن أقرب منافسيها ليبيا بـ 4 نقاط، وتتواجد الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتمكنت مصر من السيطرة على مجريات المباراة ولم يخلق منتخب ليبيا أي هجمات خطيرة إلا على استحياء، وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.