/655774/سميرة-سعيد-ترفع-شعار-العمر-مجرد-رقم-وتظهر-بإطلالة-كاجول-صور

دائماً ما تُفاجئ الديفا سميرة سعيد جمهورها بظهورها بإطلالات شبابية، حيث ترفع شعار «العمر مجرد رقم.. والشباب في القلب»، إذ قررت أن تسير بهذا المبدأ، وهو ما ظهر في آخر جلسة تصوير خضعت لها.

دوت الخليج يستعرض أحدث ظهور للمطربة سميرة سعيد.

سميرة سعيد تتألق في أحدث ظهور

وقد شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، مجموعة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها؛ حيث ظهرت في الصور، بإطلالة شبابية، ارتدت خلالها بلوزة أوف شولدر باللون الأسود وبنطلون أبيض مع وضع روج باللون الأحمر الناري.

سميرة سعيد تحقق نجاح واسع بأغنية الساعة 2 بالليل

على الصعيد الآخر، طرحت سميرة سعيد مؤخرًا كليب أغنية «مون شيري»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما طرحت أغنية الساعة ٢ بالليل"، والتي نالت بها نجاحًا واسعًا.

«الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة.

كلمات أغنية الساعة اتنين باليل

تقول كلمات أغنية «الساعة اتنين بالليل»: "الساعة اتنين بالليل زهقانة زهقانة والناس نايمين.. طب أكلم مين في اصحابيآه يانا ما هيعملوا مش سامعين.. هاخد عربيتي وأنزل أسمع مزيكا وأعلي قبل لما دموعي تنزل ملوحدة ومللى حصلى.. وأحسن لي ما أكلم حد وواثقة إنه أكيد هيقولي .. نامي وارتاحي دلوقتي وهنتكلم بعدين.. الميزة الميزة الميزة الميزة الميزة تصاحب نفسك..تزعل تفرح مع نفسك.. تحكيلها فآخر يومك.. ليه تشيل حد همومك.. ده أحسن ما تكلم حد وواثق إنه أكيد هيقولك.. نام وارتاح دلوقتى وهنتكلم بعدين.. لفيت عالنيل وصفيت بوشوش طيبة حواليا ولنفسى أوام غنيت وصالحتها بالأغنية".

«الساعة اتنين بالليل» هي الأغنية الثالثة من ألبوم سميرة سعيد الجديد، وطرحت منه أغنية «بحب معاك»، كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة. أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني.

وتتعاون سميرة سعيد فى ألبومها الأخير، مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.