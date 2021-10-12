النائب إيهاب الطماوي أمينًا للشئون البرلمانية بحزب مسقبل وطن بالقاهرة

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تكليف ايهاب الطماوي بامانة الشئون االبرلمانية بمستقبل وطن بالقاهرة

حزب مستقبل وطن

هذا واستقرت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية، ممثل الأغلبية ،على اختيار 3نواب جدد لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب، ضمت النائب عاطف ناصر ، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بدور الإنعقاد الثاني بمجلس النواب، حيث قرر النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام النائب أشرف رشاد الشريف،تعيين كل من النائب عاطف ناصر ، والنائب محمد أحمد زايد، والنائب عبد الوهاب خليل، نواب لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب، كما قرر أيضا تعيين النائب محمد نبيل حلاوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وأخطر حزب مستقبل وطن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، باختيار النائب أشرف رشاد الشريف، ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وذلك للدور التانى على التوالى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، حيث صاحب أداء الأغلبية طوال دور الانعقاد الأول تقدير واسع وإشادة لما كان له التأثير الأكبر فى الصورة الأفضل لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، بجانب خروج وظهر المجلس بشكل مختلف ومنظم بجانب التنسيق والعمل من أجل مصلحة المواطن والوطن، حيث وصفها الكثيرون بأن أغلبية مستقبل وطن هى أغلبية المواطن.