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عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم على جثمان سيدة مسنة ملقاة داخل جوال بمنطقة أرض المحلج بمدينة طامية بعد إختفائها منذ أمس الاثنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة عجوز ملقاة داخل جوال بأرض المحلج بمدينة طامية

لسرقة قرطها الذهبي.. ربة منزل ونجلها يقتلان «مسنة» بالفيوم

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية وتبين التحريات أن الجثة لسيدة تدعى خضرة .م 85 سنة كانت قد تم الإبلاغ أمس الاثنين باختفائها وبتتبع كاميرات المراقبة تبين أنه تم استقطابها من قبل سيدة وابنها جيران المجنى عليها وذلك بغرض سرقة قرطها الذهبي وقاموا بقتلها ووضعها داخل جوال وتم نقلها إلى أحد صناديق القمامة بأرض المحلج بمدينة طامية.

تم فرض طوق أمني بالمنطقة ،وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة