محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة.. والجمهور: «فين المدام»

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أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان غضب واستفزاز متابعيه، بعدما ظهر في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي».

دوت الخليج يستعرض رقص الفنان محمد رمضان مع مضيفة الطيران خلال رحلته لمدينة الجونة.

محمد رمضان يراقص مضيفات الطيران

شارك رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب رقصه مع مضيفة طيران

ومن ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة"

وعلق الأخير: "قريبا فصل مضيفه رقصت لمحمد رمضان".

الاستعدادات الأولى لـ محمد رمضان لحضور افتتاح مهرجان الجونة

وسبق وأن شارك محمد رمضان الجمهور بمجموعة صور من داخل طائرته الخاصة أثناء استعداده للسفر لمدينة الغردقة لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

وظهر محمد رمضان عاريًا من داخل طائرته الخاصة كعادته في الفترة الأخيرة من استعراض عضالته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قالا: “في طريقي للجونة”.

ومن المقرر أن يقدم رمضان بأغنية الإفتتاح مع مطرب عربي شهير، اذ أنه انتهى من تسجيلها في دورته الخامسة التي تنطلق في الفترة بين 14 أكتوبر لـ22 أكتوبر الجاري.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

وكان مهرجان الجونة السينمائي كشف عن بوستر دورته الخامسة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتى ستنطلق خلال الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.