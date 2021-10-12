/655778/عامر-حسين-نبحث-مع-الأندية-آلية-دخول-الجماهير-وهذا-موعد-مباراة-القمة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد عامر حسين أن الجماهير سوف تكون متواجدة من أول مباراة في بطولة الدوري المصري وسيتم الترتيب مع الاندية لبحث الية دخول الجماهير للمباريات.

وأضاف : أخر مباراة في الجولة الثالثة قبل بداية معسكر المنتخب ستكون يوم الخامس من نوفمبر المقبل بما يعني أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في الجولة الثالثة سوف تكون يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل.

وواصل:سوف يتمك منح كل فريق راحة ثلاثة أيام قبل خوض أي مباراة في بطولة الدوري أو البطولات الأفريقية

وأختتم :لن يخوض المنتخب أي مباريات ودية قبل خوض مباراة انجولا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

عامر حسين

وألقي عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات بالرابطة , كلمة في إفتتاح حفل قرعة الدوري الممتاز.

قال عامر حسين: لدينا العديد من الإلتزامات, والأندية هي التي صممت علي شكل الدوري المعتاد وكل الأندية سوف تتساوي في فترة الراحة.

وأضاف: سوف نتيح الفرصة أمام الأندية قبل مبارياتها النهائية من أجل تحقيق البطولات للكرة المصرية.

وواصل: سوف ينتهي الدوري أخر شهر 8 من العام الجديد وسوف يتم تحديد موعد المباريات علي أكثر من مرة.

وأردف: لقد كرهنا جملة الدوري الإستثنائي وسنعمل علي أن يكون الدوري منتظم بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وأختتم: لدينا فترات توقف في كل الشهور ولكن سوف نعمل علي أن يكون الوضع أفضل في الدوري المقبل.

وأردف: لقد كرهنا جملة الدوري الإستثنائي وسنعمل علي أن يكون الدوري منتظم بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وأختتم: لدينا فترات توقف في كل الشهور ولكن سوف نعمل علي أن يكون الوضع أفضل في الدوري المقبل.

النائب أحمد دياب عن شكل الدوري

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.

وواصل: “شكل الدورى من دور واحد ليس جديد ولكنه متبع في أوروبا والدورى البلجيكى يلعب بهذا الشكل، وهذا لا يعنى أننا سنتبعه باستمرار ولكن فقط لو تم تطبيقه سيكون لموسم واحد استثنائى لنعود بعده إلى الشكل الطبيعى للدورى”.

شكل الدوري في دور المجموعتين

أكمل: “دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير”.

كأس الرابطة

وعن كأس الرابطة قال دياب: “شرحنا اقتراح كأس الرابطة، هى بطولة موجودة في كل العالم، واخترنا توقيتها لظروف الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك سنضع لها توقيت آخر وثابت، اخترنا هذا التوقيت في الموسم المقبل لأن الكرة ستتوقف في مصر 45 يوم بسبب مشاركة مصر في أمم أفريقيا، وطوال هذه الفترة تمنح الأندية لاعبيها راحة وتبدأ فترة إعداد جديدة، ولذلك فكرنا في استغلال هذه الفترة حتى نواصل لعب الكرة، ولكن في الموسم بعد القادم سيكون هناك موعد ثابت لكأس الرابطة”.