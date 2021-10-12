صور- تنمية المشروعات ينظم عرض أزياء للمصممات المشاركات فى معرض تراثنا

جدة - نرمين السيد - نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش فعاليات معرض تراثنا 2021، عرض أزياء لعدد من المصممات فى مجال الأزياء والإكسسوارات التراثية المشاركات فى المعرض، وذلك تحت إشراف مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.





وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن عرض الأزياء يمثل استمرارا لمبادرة جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالحرف اليدوية والتراثية وتطويرها لتتناسب مع الاحتياجات العصرية والأذواق المحلية والعالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية مع بيوت الأزياء العالمية ويفتح للمشغولات التراثية المصرية والعريقة نوافذ وأسواق تصديرية جديدة، وذلك فى إطار مبادرة متكاملة للجهاز للحفاظ على التراث المصرى، وتطوير قدرات ومهارات أصحاب المشروعات والفنانين المبدعين بمختلف المحافظات الأمر الذى يساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة. وأضافت نيفين جامع، أن عرض الأزياء يضم عدد من التصميمات الجديدة للأزياء التراثية المشغولة يدويا والمستوحاة من الثقافات المصرية المتنوعة والثرية، كأزياء التللى والسيناوى، وذلك من عدد من محافظات الجمهورية من بينها المحافظات الحدودية؛ سيناء والأقصر والوادى الجديد، كما يستعرض بجانب الأزياء مجموعة من الاكسسوارات التراثية اليدوية القيمة. وقد قام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم ورش تدريب عملية لمصممات الأزياء التراثية من صاحبات المشروعات الصغيرة تلقين خلالها تدريبا متخصصا على مدار 3 شهور، تحت إشراف مصمم الأزياء هانى البحيرى، لتطوير التصميمات والألوان المستخدمة تتصف بالبساطة والأناقة، وتنفيذها بالجودة المناسبة التى تتفق مع الأذواق الحديثة والمعاصرة القادرة على المنافسة محليًا وعالميًا. يذكر أن فعاليات معرض تراثنا 2021 مستمرة حتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع.

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