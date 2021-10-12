مجلس حقوق الإنسان يعتمد القرار المصرى حول تداعيات جائحة كورونا على الشباب

جدة - نرمين السيد - نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بالتعاون مع 10 دول من مناطق جغرافية مختلفة، فى اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان يتناول تداعيات جائحة كورونا على تمتع الشباب بحقوق الإنسان، وذلك استمراراً لما توليه وزارة الخارجية من اهتمام بتسليط الضوء على قضايا الشباب بالمحافل الأممية.





وأوضح السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن القرار سلط الضوء على تأثير الجائحة على حقوق الشباب فى العمل والتعليم والضمان الاجتماعى والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، كما دعا القرار الحكومات إلى تطوير استراتيجيات من شأنها منح الشباب فرصًا حقيقة تُتيح لهم المشاركة الفعالة فى المجتمع، فضلاً عن التأكيد على أهمية تمثيل الشباب فى البرلمانات والأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية المختلفة. هذا، وأبرز القرار أيضًا الدور الهام للمبادرات التى يقودها الشباب حول العالم، والتى أثمرت عن إسهامات قيمة ساعدت فى مواجهة جائحة كورونا ودعمت الجهود الجارية للتعافى منها، فضلاً عن إسهام تلك المبادرات فى تعزيز السلم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان حول العالم. يذكر أنه سبق لمجلس حقوق الإنسان، أن أشار إلى المساهمات التى قدمها منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ فى نسخه السابقة، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب، ونموذجاً للمبادرات التى يقودها الشباب حول العالم.

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