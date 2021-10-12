رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة بعد انتهاء جولته الموسعة فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قادما على طائرة مصر للطيران رحلة رقم 002 بعد زيارة إلى محافظة الأقصر صباح اليوم التى زارها على رأس وفد وزارى رفيع المستوى لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى المجال السياحى والخدمى والتنموى.





رافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء أحمد فهمى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولو الوزارات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن المشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة حاليا فى عدد من المناطق الأثرية بالأقصر، والتى تشمل ترميم المعابد وإحياء الآثار الفرعونية بها، ستجعل من هذه المدينة متحفا مفتوحا يلفت أنظار السائحين من كل أنحاء العالم.

كما تفقد مدبولى ومرافقوه أعمال الحفائر أسفل جزء من مبنى كنيسة العذراء مريم، تم إزالته، حيث عرض الدكتور مصطفى وزيرى، نتائج تلك الحفائر، مشيرا إلى أنه تم استخراج 3 كباش مميزة، بينها كبش من أروع تماثيل الكباش التى تم ايجادها فى هذا الموقع.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى والوفد المرافق له، معبد الكرنك، حيث استمع إلى شرح من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار حول أعمال التطوير بالمعبد، حيث أوضح أنه تم تطوير مركز زوار معابد الكرنك بشكل شامل، من حيث تجديد الدهانات والإضاءة وترميم ماكيت معابد الكرنك، مع تطوير ساحة معابد الكرنك الخارجية من حيث تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار وزراعة أشجار النخيل فى بعض المواقع المختارة.

كما شهد مدبولى أعمال ترميم رأس أحد الكباش التى تم اكتشافها بطريق الكباش، وكذا ترميم عدد من الأعمدة بمعبد الكرنك، وأجرى حوارا مع عدد من شباب القائمين على عملية الترميم، وأثنى على الأعمال التى تتم، لافتا إلى أن الألوان التى على الأعمدة بمعبد الكرنك تظهر لأول مرة منذ آلاف السنين، كما اطلع على واحد من أجمل التماثيل التى تم العثور عليها من أكثر الخامات قيمة، حيث أكد الدكتور مصطفى وزيرى أنه يتم عمل دراسة لتجميع هذا التمثال.