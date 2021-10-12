«حياة كريمة» تنشر فيديو بـ «الوعى مصر بتتغير للأفضل»

جدة - نرمين السيد - وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل "بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، فى إطار المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة". تستهدف الحملة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ستركز الحملة على نشر الوعى بموضوعات الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادى للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة.

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