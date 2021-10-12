مسئولو جهازى قنا وسوهاج الجديدتين يتفقدون سير العمل بالمدارس للاطمئنان على انتظام...

تفقد مسئولو جهازى مدينتي قنا وسوهاج الجديدتين، سير العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية بالمدينتين، للاطمئنان على انتظام الدراسة، وإزالة أي شكاوى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الإدارات التعليمية المختصة بالمدينتن.

وشملت جولة المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز، عدداً من المدارس بالمدينة لتقديم التهنئة بالعام الدراسى الجديد وسماع مقترحات أعضاء المدارس وطلابها، حيث تفقد مدرسة الإسكان الاقتصادي والتي تضم حضانة ومراحل تعليم حتى الثانوية، ومدرسة أبو بكر الصديق المتميزة للغات، ومدرسة عثمان بن عفان التجريبية للغات.

وفي ذات السياق، قام المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد سير العمل بالمدارس الحكومية والخاصة والحضانات بالمدينة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وشملت جولة رئيس جهاز قنا الجديدة، ( مدرسة تحيا مصر ١ - مدرسة تحيا مصر ٢ - مدرسة الجمهورية الثانوية المشتركة بالحي الثاني - مدرسة سيدي عمر للتعليم الأساسي - مدرسة المتفوقين - مدارس دريمز بالحي الأول - مدرسة أجيال المستقبل بالحي الثاني - المدرسة الألمانية جيرمان سكول)، حيث هنأ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدينة ببدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عاما دراسيا ناجحا.

كما استمع رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، لمطالب ومقترحات الطلاب والمعلمين، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية على الوجه الأمثل بالمدينة، مشدداً على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في الالتزام بالاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا .

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