برج العرب يستضيف مباراة المنتخب أمام الجابون فى نوفمبر

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على إقامة مباراة منتخب الجابون المقرر لها في نوفمبر المقبل فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد وائل جمعة ، أنه تم الاتفاق على إقامة مباراة المنتخب أمام الجابون باستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد نجاح تجربة استضافة مباراة المنتخب أمام ليبيا في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وابتعد المنتخب الوطنى بصدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية. وسجل أهداف الفراعنة ضد منتخب ليبيا الثلاثى: أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

وأصبح منتخب مصر يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط عن منتخب ليبيا صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

وكان منتخب الجابون قد حقق فوزا ثمينا على ضيفه الأنجولى بهدفين دون مقابل، عصر أمس، الاثنين، على ملعب "رينفيشن ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة.