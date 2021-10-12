رونالدو يحرز هدفى تقدم البرتغال ضد لوكسمبرج فى 5 دقائق

أحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، هدفى التقدم لمنتخب بلاده فى شباك ضيفه لوكسمبرج، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ألغارفي"، في الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء هدفا رونالدو فى الدقيقتين 8 و13 من زمن المباراة عن طريق ركلتى جزاء ليعزز صدارته لقائمة أفضل الهدافين على المستوى الدولى برصيد 114 هدفا.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال، كالتالى:

روى باتريسيو، جواو كانسيلو، بيبى، روبن دياز، نونو مينديز، جواو بالينيا، جواو موتينيو، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، أندريه سيلفا.

ويخوض منتخب البرتغال مباراة لوكسمبرج، وهو في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولي بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، برصيد 13، خلفاً لمنتخب صربيا المتصدر برصيد 14 نقطة، فيما يأتي لوكسمبرج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وخاض منتخب البرتغال 5 مباريات في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ما بين 4 انتصارات وتعادل وحيد. فيما لعب منتخب لوكسمبرج 5 لقاءات في مشوار تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، ما بين إنتصارين و3 خسائر.

يدخل برازيل أوروبا مباراة اليوم، بحثاً عن الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة المنتخب الصربي، في صدارة ترتيب المجموعة الأولي.