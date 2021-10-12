أحمد السعدني ينضم لطاقم فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

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دوت الخليج يرصد انضمام الفنان أحمد السعدني لأسرة عمل فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

فيلم بضع ساعات ما

فيلم «بضع ساعات في يوم ما» مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، إخراج عثمان أبو لبن .

أحمد السعدني يرقص على أغنية «شيك شاك شوك»

ومن جانبه، حل الممثل أحمد السعدني ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا، في فقرة "سؤال وعقاب" رفض أحمد السعدني الإجابة عن أي سؤال وُجه له، وفضل تنفيذ العقاب، من بينهم كان أن يقوم شابين بزغزغته فاختار ابن شقيقته واحد منهم، وآخر كان الرغرغة لمدة 30 ثانية، وبعدها القيام بتمرين Squat 20 مرة، وأخيرا كان الرقص على أنغام "شيك شاك شوك" مع فاهيتا، وفي نهاية الفقرة قبلها، الأمر الذي تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا بإشادات عديدة لأحمد السعدي وحضوره الذي أسعد الجمهور.

أحمد السعدني يشارك جمهوره أغنية جديدة بعنوان سينجل دادي من دوبلكس أبلة فاهيتا

أما الفيديو الذي أحدث ضجة عريمة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة هي أغنية “سنجل دادي”، الذي تغنى بها أحمد السعدني خلال برنامج أبلة فاهيتا مع رقصة ممتعة أداها أثناء الأغنية، جعلت رواد السوشيال ميديا في مشاركتها بإستمرار حتى الأن، اذ نشر السعدني الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها ساخرا: “الاستاذ هاني شاكر حيحل حمو بيكا و يحل دمي انا”.

أحمد السعدني يشارك في بطولة 3 أعمال سينمائية

الجدير بالذكر أن السعدني يشهد تلك الفترة حالة من الازدهار الفني اذ يقدم دور البطولة في ثلاث أعمال اخرين غير فيلم "الجوهرجي"، فيشارك في فيلم 200 جنية تدور أحداث فيلم 200 جنيه في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك أيضا في فيلم بعنوان "وادي الموت" الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن، ويتم تصويره بين القاهرة ودبي، والعمل بطولةعلي ربيع، مصطفى خاطر، سارة الشامي، إلياس الخبولي، دانا حلبي، محمد القاضي، وإخراج أحمد البدري، ومن ناحية اخرى ينتظر السعدني عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" الذي يظهر به كضيف شرف أمام أحمد السقا.