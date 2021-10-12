/655782/ثروت-سويلم-نشكر-وزارة-الشباب-والرياضة-على-الدعم-والأندية-ستكون-مسئولة-عن-الجماهير-الخاصة-بها

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، أن وزارة الداخلية المصرية كانت تسعى لعودة الجماهير خلال الفترة القادمة للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" " أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على كم الاستادات داخل مصر الجيدة، وهناك خطورات جادة لرفع شأن الرياضة المصرية، وهناك مساندة من أجل نجاح البطولة هذا الموسم ونشكل الجميع على الدعم والمساندة".

وواصل" دخول الجماهير للمباريات بتنسيق كامل مع الشركة المسئولة عن هذا الأمر، وسيتم نشر كل ما يخص عودة الجماهير والآليات الخاصة بدخولهم للملاعب لأننا نبحث عن سلامة الجميع والجماهير والأهم النظام خلال الفترة القادمة، لتأمين عودة الجماهير بشكل كامل".

وزاد" سيكون كل نادي مسئول عن الجماهير الخاصة به، وسيكون هناك مؤتمر خاص بهذا الأمر من أجل أن يعرف الجميع المتطلبات التي ستكون عليه".

واختتم" بطولة كأس مصر لن يتم إلغائها ولكن عدم لعبها بسبب مباريات منتخب مصر، وهناك راعي للبطولة ومن الصعب الإلغاء وسيكون هناك توضيحات خلال هذا الأمر في الفترة المقبلة، من أجل إظهار المواعيد الجديدة".

ثروت سويلم: وزارة الداخلية المصرية الأقوى عربياً.. وتستطيع تأمين تواجد الجماهير في الملاعب الموسم القادم

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أن اللجنة تتمنى أن تخرج هذا الموسم بنجاح كبير بعيداً عن المواسم الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" أتمنى أن تكون بطولة الدوري الموسم القادم، من دورين وضد لعب البطولة من دور واحد لأن هذا يفقد للمسابقة أهميتها".

حضرة المواطن

وزاد" كل شكل لبطولة الدوري يكون له مميزات وإيجابيات، ورابطة الأندية ستكون حيادية للغاية، وهم له الحق في إختيار شكل الدوري الجديد".

وتابع" رابطة الأندية سيكون لديها إختصاصات ومهام عمل سيتم العمل عليها، واتحاد الكرة كان يسعى لتواجد الرابطة خلال الفترة القادمة لتحسين شكل بطولة الدوري المصري والعناصر المتواجدة في الرابطة لديهم الخبرة الكاملة، وصلاحيات الرابطة لن يتم الدخول فيها".

واختتم" وزارة الداخلية تحرص على عودة الجماهير خلال الفترة القادمة وعادت خلال السنوات الأخيرة، وأمنياً ليس هناك أي أزمات، ولم يتم منع الجماهير سوى الكورونا والدولة حريصة على عودة الجماهير، ولدينا أقوى أمن في الوطن العربي".