تبسيط قصص التاريخ الكنسى فى مؤتمر لخدام الطفولة بأسقفية الشباب

جدة - نرمين السيد - حمل المؤتمر عنوان "إخثوس" واستهدف التعرف على حقبات تاريخ الكنيسة وعصورها والقيم التى يستطيع الخادم أن يحياها فى كل عصر إلى جانب طرق مبتكرة لتبسيط قصص التاريخ للأطفال.

شارك فى المؤتمر خدام من حوالى عشرين إيبارشية، وذلك بعد تقليل عدد المشاركين للنصف مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع اشتراط الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وجرى خلاله دراسة عصور الكنيسة الأولى، الاستشهاد، المجامع، الرهبنة، العرب، والعصر الحديث حتى الآن، وحاضر فيه صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، وعدد من الخدام المتخصصين فى تاريخ الكنيسة.

كما تم تقديم مجموعة من الترانيم المؤلفة من قبل خدام اللجنة والتى تهدف لتبسيط الإيمان والعقيدة وتوصيل هدف كل عصر من عصور تاريخ الكنيسة للأطفال، وفى نهاية المؤتمر قامت كل مجموعة باستخدام جميع المهارات التى حصلوا عليها فى المؤتمر لعمل مشروع تطبيقى.

تمت إذاعة المؤتمر على صفحة facebook الخاصة بلجنة الطفولة، وكذلك صفحات السوشيال ميديا المتنوعة، إلى جانب رفع محتوى المؤتمر بالكامل على قناة اليوتيوب الخاصة بلجنة الطفولة (Tofola YB).