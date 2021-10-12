فيديو-وزيرة التضامن : المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، إن مصر تعيش فى عصر كفالة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المرأة تعيش عصرها الذهبى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى للمسؤولية.





جاء ذلك خلال كلمتها بالمنتدى السنوى "قمة الفتيات"، ضمن الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالشراكة مع السفارة الكندية وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، والذى وأُقيم تحت عنوان "التثقيف الرقمى لتعزيز معرفة الفتيات". وأوضحت أن استراتيجية حقوق الإنسان شهدت تعديلات تشريعية وإقرار حقوقى، بالإضافة إلى أنها شملت تجريم ختان الإناث كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرا لجميع أشكال التمييز.

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