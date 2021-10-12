"ميرور" الإنجليزية تضع محمد صلاح ضمن 10 نجوم مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في القائمة القصيرة التي وضعتها صحيفة "ميرور" البريطانية للحصول على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، بعد تألقه اللافت مع ناديه ومواصلته صدارة المشهد التهديفي في البريميرليج خلال المواسم الأربعة الماضية، بخلاف اعتلائه قمة الهدافين الموسم الحالي برصيد 6 أهداف.

وكانت أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة قائمة من 30 لاعباً مرشحاً للتتويج بلقب أفضل لاعب في العالم والتي ضمت محمد صلاح بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في الموسم الماضي.

وقالت ميرور عن محمد صلاح: " أنهى فريق يورجن كلوب الموسم الماضي بدون أي لقب، لكنه نجح في تحقيق المركز الثالث في البريميرليج ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

أضاف التقرير: "على الرغم من عدم وصول فريقه إلى ذروة السنوات السابقة، إلا أن محمد صلاح سجل 23 هدفًا على مستوى الأندية في عام 2021".

وأكدت الصحيفة البريطانية: "واصل اللاعب المصري ترسيخ نفسه كلاعب عالمي حقًا، وعلى الرغم من اقترابه من عيد ميلاده الثلاثين، يبدو أنه في حالة بدنية أفضل من أي وقت مضى".

وجاءت قائمة اللاعبين العشرة الذين وقع عليهم الاختيار كالتالي..

1- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

2- كريم بنزيما (ريال مدريد).

3- جورجينيو (تشيلسي).

4- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

5- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

6- نجولو كانتي (تشيلسي).

7- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

8- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

9- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

10- محمد صلاح (ليفربول).