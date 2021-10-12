محمد صلاح الأكثر تسديدا على مرمى المنافسين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

أبرز الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رقماً مميزاً للدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول خلال الموسم الحالي 2021 / 2022، وذلك بعد تصدره قائمة هدافي "بريميرليج" برصيد 6 أهداف بالمشاركة مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر تسديداً على المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي متفوقاً على جميع اللاعبين في البطولة حتى الآن.

وأرسل محمد صلاح حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز 16 تسديدة على المرمى كأكثر اللاعبين في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الذي قام بالتسديد على المرمى حتى الآن بواقع 11 كرة، بالتساوي مع إسماعيلا سار لاعب واتفورد الإنجليزي.

وتقاسم ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مع جيمي فاردي هداف البطولة بواقع 10 تسديدات على المرمى.

بينما حجز المركز السادس النجم السنغالي ساديو ماني بواقع 9 تسديدات على المرمى حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

محمد صلاح برقم مميز في الدوري الانجليزي

وجاءت قائمة مدفعجية الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي كالتالي..

محمد صلاح: 16

ميشيل أنطونيو: 11

إسماعيل سار: 11

ماسون جرينوود: 10

جيمي فاردي: 10

ساديو ماني: 9