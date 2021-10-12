/655783/غياب-عبد-الله-السعيد-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-عزام-التنزاني

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة فريقة لمواجهة عزام التنزاني، في لقاء الدور الثاني والثلاثون من منافسات بطولة الكونفيدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت القائمة غياب اللاعبين الدوليين بصفوف بيراميدز مثل عبدالله السعيد.

قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

موعد سفر بيراميدز

ويختتم بيراميدز تدريباته صباح يوم غد الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرًا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تمهيدا لخوض مباراة الذهاب في دور الـ٣٢ من الكونفدرالية أمام عزام بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

تصريحات وليد سليمان

قال خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة دي ام سي" سأقرر الاعتزال حال عدم تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي وأرى أن هذا الأمر خير ختام لمشواري في الملاعب".

وزاد" لا أحب التركيز مع السوشيال ميديا في السلبيات، وأحترم آراء الجميع ولكن لا يوجد أي تأثير على أي قرار، وتقييمي يكون داخل النادي من المدير الفني وليس السوشيال ميديا".

وأكمل" أتواجد في الفترة الأخيرة على مقاعد البدلاء، وعندما يتم طلب التواجد على أرض الملعب لمساعدة الفريق أتواجد بصفة مستمرة".

وتابع" مازالت قادراً على اللعب مع الأهلي، وإذا رأيت أنني غير قادر على المواصلة سأقرر الاعتزال فوراً، والأهم أن أكون مؤثراً خلال الدقائق التي أشارك خلالها".

وواصل" جاء لي عرض من نادي بيراميدز ورفضت العرض وقررت الاعتزال في الأهلي وهو القرار الأفضل والأهم، ورفضت الإغراءات المالية حبا في الأهلي".

وواصل" بالنسبه لأحمد فتحي، فأرى أنه كان يجب أن ينهي مسيرتة في النادي الأهلي ولكن يجب إحترام اختياره وهو لاعب كبير ويعرف مصيرة".

واختتم" لم أندم على قرار الاعتزال الدولي، ووقتها كنت مرشحا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مع محمد صلاح وساديو ماني، وأرى أنني قد تعرضت للظلم مع منتخب مصر".