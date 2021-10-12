/655786/أحمد-دياب-سيتم-التنسيق-مع-شركة-تذكرتي-من-أجل-دخول-الجماهير-للملاعب-المصرية-بالدوري-الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري المصري، أن بداية عودة الجماهير للملاعب المصرية سيكون بعدد 2000 مشجع لكل الأندية المشاركة في بطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "المحور" سيتم التنسيق مع شركة تذكرتي من أجل التسنيق حول عودة الجماهير للملاعب خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك متابعة مع الأندية حول ضوابط وكيفية دخول الجماهير للملاعب".

وزاد" سيتم إعلان كل مواعيد بطولة الدوري المصري حتى بداية فترة التوقف لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون، وسيتم تسكين المواعيد المتبقية بعد نهاية أمم أفريقيا ومعرفة الجدول الجديد للأجندة الدولية ثم إعلان المواعيد النهائية للبطولة".

وتابع" سيتم إذاعة مبايرات الدوري المصري الموسم القادم بتقنية "إتش دي" وتنقل المباريات لأول مرة خلال هذا الموسم وايضا سيكون هناك 10 كاميرات لنقل المباريات كحد أدنى".

واختتم" لن يتم تأجيل أي مباريات لفرق الدوري المصري خلال الفترة القادمة، ونبحث عن إنهاء البطولة في الموعد المحدد من أجل تنظيم البطولات القادمة".

أحمد دياب: التحكيم المصري لديه شخصية قوية وتاريخه يحكم بذلك

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/ 2022، ستكون في أقوى المنافسات الدوري، على مر تاريخ البطولة، بالرغم من العديد من العقبات التي تواجه الرابطة.

قال: "منذ بداية عمل الرابطة منذ 20 يوم تعمل الرابطة على تنظيم والظهور بالشكل الأفضل لمؤسسات الدوري المصري سواء من قبل الأندية".

وزاد: "الحد الأدني سيكون ببث 10 كاميرات".

وواصل: "عدد الحضور لكل فريق 1000 في المباراة، ليصل الحضور إلى 2000 متفرج من داخل أرضية اللقاء".

وأضاف: "سيتم الكشف عن كيفية الحصول على تذكرة المباراة في أول اجتماع مع تذكرتي".

أحمد دياب

وأردف: "توقفات الدوري خارج عن الإرادة، ولن يكون هناك توقف إلا في البطولات الرسمية والمعتادة".

وأشار: "الإلتزام بمواعيد المباريات هو العمل الاول والأساسي في الدوري ".

وأختتم: "التحكيم المصري لديه شخصية قوية ومشاركته في البطولات العالمية يثبت ذلك".

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.