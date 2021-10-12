/655788/بهاتريك-كريستيانو-رونالدو-البرتغال-تحقق-الفوز-على-لوكسمبرج

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على لوكسمبرج، بنتيجة خمسة أهداف دون رد في لقاء الجولة الثامنة من منافسات دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل التهديف بالمباراة، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، وأكد بالثاني أيضاً في الدقيقة الـ 13 من عمر اللقاء، وجاء الهدفين من خلال ركلتي جزاء.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث بالمباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة وسجل جواو يلينيا الهدف الرابع في اللقاء في الدقيقة الـ 69، وعاد كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث له في اللقاء، والخامس في المباراة لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وبثلاثية كريستيانو رونالدو اليوم يرفع رصيده إلى 115 هدف مع منتخب بلاد، ليصبح الهداف التاريخي ويصعب الرقم على منافسية، مع منتخبات بلادهم.

تشكيل منتخب البرتغال:

وخاض منتخب البرتغال المباراة بتشكيل يضم كل من: روى باتريسيو، جواو كانسيلو، بيبى، روبن دياز، نونو مينديز، جواو بالينيا، جواو موتينيو، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، أندريه سيلفا.

وفى نفس التوقيت، نجح منتخب صربيا في تخطى نظيره أذربيجان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع بينهما على أرضية ملعب "راجكو ميتيتش".

موقف البرتغال في المجموعة:

بهذه النتيجة، يحتل منتخب البرتغال وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولي بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة، خلفاً لمنتخب صربيا المتصدر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي لوكسمبرج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وخاض منتخب البرتغال 6 مباريات في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حقق خلالها 5 إنتصارات وتعادل وحيد.