السفير المصرى فى بوخارست يُقدم أوراق اعتماده إلى رئيس رومانيا

جدة - نرمين السيد - قدَّمَ السفير مؤيد الضلعى، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، أوراق اعتماده إلى الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس رومانيا، حيث قام بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الرومانى.





وأكد السفير مؤيد الضلعى، على عمق العلاقات التى تجمع بين مصر ورومانيا، حيث تمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من مائة عام، منوها بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبوخارست فى يونيو 2019، مُعرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون. من جانبه، أكد الرئيس الرومانى على عمق وقوة العلاقات التى تجمع بين مصر ورومانيا، والتنسيق المشترك بين البلدين على الساحة الدولية والإقليمية، مُعربًا عن تطلعه لزيارة مصر وبما يُسهم فى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن.

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