هاتريك رونالدو يقود البرتغال لاكتساح لوكسمبرج بخماسية بتصفيات كأس العالم

حقق منتخب البرتغال فوزا كبيرا على ضيفه لوكسمبرج، بخمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ألغارفي"، في الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

أحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، هدفى التقدم لمنتخب بلاده فى شباك لوكسمبرج فى الدقيقتين 8 و13 من زمن المباراة عن طريق ركلتى جزاء.

وأضاف برونو فيرنانديز ثالث أهداف منتخب البرتغال في الدقيقة 17 من زمن المباراة وهو أول أهدافه مع منتخب بلاده فى تصفيات كأس العالم، قبل أن يضيف جواو بالينيا الرابع في الدقيقة 69 من اللقاء.

وعاد رونالدو للتألق من جديد ليحرز خامس أهداف المنتخب البرتغال والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليعزز صدارته لقائمة أفضل الهدافين على مستوى المنتخبات برصيد 115 هدفا.

وخاض منتخب البرتغال المباراة بتشكيل يضم كل من: روى باتريسيو، جواو كانسيلو، بيبى، روبن دياز، نونو مينديز، جواو بالينيا، جواو موتينيو، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، أندريه سيلفا.

وفى نفس التوقيت، نجح منتخب صربيا في تخطى نظيره أذربيجان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع بينهما على أرضية ملعب "راجكو ميتيتش".

بهذه النتيجة، يحتل منتخب البرتغال وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولي بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة، خلفاً لمنتخب صربيا المتصدر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي لوكسمبرج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وخاض منتخب البرتغال 6 مباريات في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حقق خلالها 5 إنتصارات وتعادل وحيد.