بسام راضى: تجمع فيشجراد يعتبر مصر صمام الأمان فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تجمع "فيشجراد" يعتبر مصر صمام الأمان فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويؤكد أنها دولة حليفة، كما أكد الرئيس المجرى يانوش أدير أن مصر دولة حليفة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف المتحدث، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامى "أحمد موسى"، أن تجمع "فيشجراد" حرص على الاستماع لوجه نظر الرئيس السيسى فيما يدور فى منطقة الشرق الأوسط التى تموج بصراعات كبيرة وأزمات وتحديات ممتدة لأعوام طويلة، وكيفية مواجهة الإرهاب والصراعات فى الشرق الأوسط، حيث شرح الرئيس كيف تم مواجهة الإرهاب بمشاركة كل أجهزة الدولة وكيفية نشر ثقافة التعايش والحفاظ على الاختلاف والتنوع.

وأضاف بسام راضى، أن تجمع "فيشجراد" أشاد بالرئيس السيسى فى ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الرئيس تحدث عن أن مصر تحتضن الجميع ولا تعترف بمصطلح لاجئين حيث يتم معاملتهم على أنهم ضيوف وهو ما يساهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية "فلم تكن مصر يومًا منفذًا للهجرة".

وأشار إلى أن تجمع "فيشجراد" أكد أن مصر لم تسجل أى حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016 وأن الرئيس السيسى أكد أن مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر من إفريقيا ودول أخرى ويعاملون معاملة المصريين ولم تستخدم مصر ورقة الهجرة غير الشرعية لجلب مساعدات مالية أو سياسية.

وشدد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على أن تجمع "فيشجراد" متفهم بشكل كبير لموقف مصر فى أزمة سد النهضة لأن موقف مصر عاقل ورشيد حيث تطالب بتطبيق قواعد القانون الدولى وتوقيع اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد ينظم هذه العملية ما بين الدول المتشاركة فى حوض النهر، لافتا إلى أن مصر بالمقياسين العالمى والعلمى تعتبر من الدول التى تعانى من الفقر المائى حيث أن نصيب الفرد من الماء فى العام أقل من 500 متر مكعب وهذا بالمعيار الدولى يعتبر فقرًا مائيًا.

وتابع بسام راضى، أن الرئيس السيسى التقى بنظيره المجرى وتبادلا أطراف الحديث وكانت الأجواء إيجابية جدا خلال الاجتماعات بين تجمع فيشجراد ومصر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء على تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما فى مجالات معالجة وتحلية المياه، مشيرا إلى أن مصر أنفقت 80 مليار دولار من أجل إعادة تدوير المياه وتحليتها وهو رقم كبير جدا.

وأوضح أن الرئيس المجرى أكد على التعاون مع مصر فى مجالات معالجة وتحلية المياه.

وأكد السفير بسام راضى أن تجمع "فيشجراد" من التجمعات المهمة جدا فى وسط أوروبا ويضم 4 دول هى المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا بهدف التنسيق لدخول الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن تجمع "فيشجراد" يحظى بأهمية كبرى بسبب موقعه وموارده وحجم الناتج المحلى والسكان ولديه قدرة صناعية كبرى والجميع يسعى لبناء حوار معه، لافتا إلى أن هناك دولا معدودة التى "تشترك فى قمة مشتركة مع الدول فيشجراد الأربعة مثل المانيا واليابان استراليا".

وأشار إلى أن الرئيس السيسى نجح فى إعادة تثبيت أركان الدولة المصرية حتى نجحت فى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وإقامة مشروعات ضخمة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس الذى استطاع أن يقود مصر لتحقيق إنجازات كبيرة فى وقت قصير.