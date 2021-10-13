جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السيسى، قد أجرى مباحثات مع نظيره المجرى، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين فى مختلف العلاقات.
كما شارك الرئيس السيسى صباح اليوم فى العاصمة المجرية "بودابست" فى قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع "فيشجراد"، والذى يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المجر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسى والوفد المرافق له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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