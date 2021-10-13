رئيس المجر يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسى والوفد المرافق له

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السيسى، قد أجرى مباحثات مع نظيره المجرى، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين فى مختلف العلاقات.

كما شارك الرئيس السيسى صباح اليوم فى العاصمة المجرية "بودابست" فى قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع "فيشجراد"، والذى يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.