فيديو.. إيهاب عمر: زيارة السيسى لبودابست تحولت لقمة أوروبية مصغرة

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز اليوم، أوضح إيهاب عمر أن تجمع فيشجراد تأسس عام 1991 بين أربع دول من أوروبا الوسطى وهى بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.
وأشار إلى أن هذه الدول لديها ارتباط وثيق، ثقافى وعرقى ودينى، مبينا أن هذا التجمع له تأثير قوى أيضا داخل الاتحاد الأوروبى.
ولفت إلى أن هذا التجمع يهدف إلى توحيد الرؤى فى المحافل الدولية وتعزيز التعاون فيما بينها بكافة المجالات وفى مقدمتها التعاون الاقتصادى والعسكرى والثقافى والسياسى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سبق، وشارك فى القمة عام 2017، لكن قمة اليوم مختلفة تماما.
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