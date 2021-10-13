فيديو.. إيهاب عمر: من حق كل مجتمع أن يبتكر مفهومه الخاص لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى إيهاب عمر، إن من حق كل مجتمع أن يبتكر مفهومه الخاص لحقوق الإنسان وفق احتياجاته الثقافية والمادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس السيسى اليوم فى قمة مصر وتجمع فيشجراد بالعاصمة المجرية بودابست.





وأوضح عمر خلال لقائه مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى شدد خلال قمة فيشجراد مصر، على أن مصر لديها 6 ملايين ضيف، وليس لاجئ، وهذا ما يشير إلى مفهوم حقوق الإنسان المصرى. كما أشار إلى أن مصر تواجه خطاب الحرب بخطاب سلام فى قضية مياه النيل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أعاد شخصية مصر الدولية.

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