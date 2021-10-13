رمضان صبحى يحتفل بالفوز على ليبيا بصورة مع محمد صلاح من غرفة الملابس

احتفل رمضان صبحى، لاعب منتخب مصر، بانتصار منتخب الفراعنة على ليبيا في مباراتي الذهاب والإياب بتصفيات كأس العالم والاقتراب من الأدوار النهائية للتصفيات، ونشر رمضان صبحي صورة تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "الحمد لله".

رمضان صبحى على انستجرام

وسجل رمضان صبحى، لاعب منتخب مصر، هدفه الدولى الثانى مع الفراعنة أمام ليبيا بعد غياب 5 سنوات ونصف، وكانت أول هدف لرمضان صبحي مع منتخب مصر في مرمى نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في 29 مارس 2016 أي منذ 5 سنوات و6 أشهر و12 يوما.

رمضان صبحى مع محمد صلاحوحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت أمس الاثنين، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى. وبهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا أنجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.