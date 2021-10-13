ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا بعد الجولة الثامنة

اختتمت مساء الثلاثاء مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم القادمة قطر 2022، حيث أقيمت 14 مواجهة بين المنتخبات المشاركة في المسابقة، وجاءت أهم الأحداث تأهل منتخب الدنمارك إلى البطولة العالمية ليلحق بمنتخب ألمانيا الذي تأهل بالأمس.

وحقق منتخب البرتغال فوزا كبيرا على ضيفه لوكسمبرج، بخمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما.

وتعادل منتخب إنجلترا مع ضيفه المجرى بنتيجة 1 - 1، فى اللقاء الذى جمع المنتخبان مساء الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي".

وحقق منتخب بولندا انتصارا صعبا على حساب منافسه بولندا بنتيجة 1/0 التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كمال ستافا" .

وحجز منتخب الدنمارك رسميا مقعده في مونديال 2022 بقطر بعد أن واصل سلسلة انتصاراته للجولة الثامنة على التوالي وهذه المرة بهدف نظيف في شباك ضيفه منتخب النمسا الثلاثاء، على ملعب (تيليا باركن).

وجاء ترتيب المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم المقبلة كالتالي:

المجموعة الأولى: صربيا 17 نقطة – البرتغال 16 نقطة - لوكسمبورج 6 نقاط.

المجموعة الثانية: السويد 15 نقطة - اسبانيا 13 نقطة - اليونان 9 نقاط.

المجموعة الثالثة: ايطاليا 14 نقطة - سويسرا 14 نقطة – بلغاريا 8 نقاط.

المجموعة الرابعة: فرنسا 12 نقطة - اوكرانيا 9 نقاط - فنلندا 8 نقاط.

المجموعة الخامسة: بلجيكا 16 نقطة - جمهورية التشيك 11 نقطة - ويلز 11 نقطة.

المجموعة السادسة: الدنمارك 24 نقطة – اسكتلندا 17 نقطة – الكيان الصهيوني 13 نقطة.

المجموعة السابعة: هولندا 19 نقطة - النروج 17 نقطة - تركيا 15 نقطة.

المجموعة الثامنة: روسيا 19 نقطة - كرواتيا 17 نقطة - سلوفاكيا 10 نقاط.

المجموعة التاسعة: انجلترا 20 نقطة - بولندا 17 نقطة - البانيا 15 نقطة.

المجموعة العاشرة: المانيا 21 نقطة - رومانيا 13 نقطة - مقدونيا 12 نقطة.