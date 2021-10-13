/655787/الدنمارك-تحجز-ثاني-المقاعد-بكأس-العالم-2022-على-حساب-إسكتلندا

نجح المنتخب الدنماركي من حجز مقعد في بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد تغلب المنتخب الدنماركي على منتخب النمسا، بالجولة الثامنة من تصفيات القارة الأوروبية، وبجانب المنتخب الألماني، صاحب المقعد الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتغلب منتخب الدنمارك على النمسا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

موقف الدنمارك بالمجموعة:

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة كما حافظ على نظافة شباكه في المباراة الثامنة على التوالي من التصفيات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الثاني ملحق بالنظام الإقصائي.

وسجل يواكيم مايهلي مدافع أتلانتا هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة إسكتلندا وجزر فارو:

أما منتخب أسكتلندا فخطف فوزا قاتلا بهدف دون مقابل ضد جرز الفارو في نفس المجموعة.

وحافظ منتخب أسكتلندا على المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة ليقترب خطوة أكثر نحو الملحق.

ويبتعد منتخب أسكتلندا بفارق أربع نقاط عن إسرائيل التي تتواجد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

الجولة التاسعة بالمجموعة:

ويلعب منتخب أسكتلندا مباراة الجولة التاسعة وقبل الأخيرة أمام مولدوفا متذيل الترتيب يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل وإذا حسمها بالفوز يتأهل مباشرة للملحق.

بينما يختتم منتخب أسكتلندا مبارياته أمام الدنمارك يوم 15 من الشهر نفسه وإذا استمر حفاظه على المركز الثاني يتأهل للملحق.

منتخب ألمانيا أول الصاعدين:

نجح المنتخب الألماني من حجز أول مقعد ببطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات القارة الأوروبية، برصيد 21 نقطة من أصل 8 مباريات.

وحقق المنتخب الألماني الفوز على منتخب شمال مقدونيا بالجولة الثامنة بدور المجموعات، برباعية نظيفة دون رد.

سجل المهاجم الخطير تيمو فيرنر هدفين وكشر المنتخب الألماني لكرة القدم عن أنيابه في الشوط الثاني لينتزع بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الساحق 4 / صفر على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.