وكيله: هناك تضخيم سلبي على إصابة الشناوي بسبب تواجد الحضري مع منتخب مصر.. ويكشف حقيقة المشاركة مصاباً

/655789/وكيله-هناك-تضخيم-سلبي-على-إصابة-الشناوي-بسبب-تواجد-الحضري-مع-منتخب-مصر-ويكشف-حقيقة-المشاركة-مصابا

أكد حازم الحديدي، وكيل محمد الشناوي، أن عصام الحضري لم يتسبب في غصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر، وهناك تضخيم سلبي للأمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أن محمد الشناوي تحدث قبل خروجة من مباراة ليبيا أنه قال "أنا قولت بلاش أشوط إيد ورجل" وهذا ما حدث بالفعل فقط".

وزاد" تم تداول حديث للشناوي بأنه تحدث مع الحضري بأنه قال "أنا قولتلكم مش ألعب" ومن الصعب أن يقول الشناوي يقول هذا الحديث".

وأكمل" محمد الشناوي يحترم الجميع، وإصابة الشناوي لم تكن مقصودة من أي شخص داخل الجهاز الفني، وهو كان حزين لأنه لن يشارك خلال الفترة القادمة مع الأهلي ومنتخب مصر".

وواصل" إذا كان هناك مدرب حراس مرمى آخر غير عصام الحضري، لما كان حدث كل هذا الأمر، والكل يتحدث عن الحضري فقط من أجل إثارة الجماهير، ولابد أن يتم الهدوء حاليا".

وتابع" الشناوي سيغيب لمدة 3 إلى 4 أسابيع فقط، ومن الممكن أن لا يتواجد في معسكر منتخب مصر القادم، وبداية الدوري المصري، وتحدثت مع الشناوي والحضري بعد نهاية مباراة ليبيا، وأن هناك تضخيم سلبي على هذه الأزمة بدون أي أسباب".

واختتم" لا يوجد أي أزمة بين الشناوي والحضري، وأفضل فترات منتخب مصر مؤخرا خلال الفترة الحالية، ويجب أن يكون هناك تركيز فقط مع الإيجابيات، والعلاقة طيبة بين الحارس والمدرب، والحارس لعب مباراة ليبيا وهو جاهز بنسبه 90% للمباراة وليست أقل من ذلك، ولم يتحدث معه أحد أنه لابد أن يشارك أساسيا".

وائل جمعة يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي قبل مباراة ليبيا

أكد وائل جمعة أن التحضير لمباراة الجابون سيبدأ من اليوم لضمان التواجد في كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" سعيد بالفوز على ليبيا بثنائية نظيفة، ونريد الصعود لكأس العالم وأبارك للاعبين وللجهاز الفني على تحقيق الفوز اليوم".

محمد الشناوي وعصام الحضري

وزاد" قدمنا مباراة قوية للغاية أمام خصم عنيد، والطبيعي لمتنخب مصر أن يحقق الفوز في أي مكان، وروح اللاعبين اليوم كانت كبيرة وجيدة للغاية".

وأكمل" لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى منتخب مصر، وأبارك للجماهير المصرية على هذا الفوز الكبير، وأرضية الملعب لم تكن سيئة واللاعبين قدموا مباراة قوية وجيدة".

واختتم" محمد الشناوي لم يشارك في المباراة وهو مصاب، وما حدث خلال خروجة من الملعب مع عصام الحضري كان من أجل شرح ما حدث خلال المباراة ولقطة الإصابة، وما حدث طبيعي ولا توجد أي أزمات".