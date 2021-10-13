أوجستي بوش: الأهلي يشبه برشلونة وشغف الجماهير في مصر أكبر من إسبانيا خاصة مع القلعة الحمراء

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أكد أوجستي بوش، مدرب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يعرف حجم الضغوطات المتواجدة داخل النادي الأهلي من أجل الفوز بالبطولات بشكل مستمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" بداية تدريبي في كرة السلة كانت من داخل نادي برشلونة، وأنا حاليا في النادي الأهلي، وهناك تشابة كبير بين لبفريقين نظرا للتاريخ الكبير لكل فريق، وفترتي مع البلوجرانا كانت ناجحة، وأتمنى أن تكون كذلك مع الأهلي".

وواصل" وصلني دعم الجماهير خلال الفترة الماضية منذ تواجدي مع الفريق، والسوشيال ميديا تدعم الفريق بشكل رهيب وأتابع هذا الامر وسعيد به للغاية، وفي برشلونة ليس هناك أي إهتمام بكرة السلة مثل الأهلي وهذا هو الفارق بين الفريقين".

واختتم" أسكن حاليا بجوار النادي الأهلي، وأحب الذهاب لمنطقة الزمالك من أجل التجول بها بشكل مستمر".

أول تعليق من «أوجستي» بعد انضمامه للنادي الأهلي لتدريب رجال السلة «صور»

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.

أوجستي بوش

وقال أوجستي: “سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة «رجال سلة الأهلي» لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات”.

وتابع:” أنه سيبدأ العمل سريعا مع جهازه المعاون استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات.

واستكمل:” إن مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنه يعرف الكثير عن الأهلي ولاعبيه، مشددا على أن الوقت القادم سيشهد وقوفه بدقة على كل نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع.

وأختتم حديثة قائلاً:””رجال سلة الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، وقائمة متجانسة مما يساعده على النجاح وعلى العمل بقوة في الفترة القادمة استعدادا لانطلاقة المنافسات في الموسم الجديد”.