/655791/أوجستي-بوش-وافقت-على-عرض-النادي-الأهلي-بعد-تفكير-كبير-وكنت-أفكر-في-أوروبا-فقط

أكد أوجستي بوش، مدرب كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يتواجد مع الأهلي منذ شهرين فقط، وشاهد قوة النادي الكبيرة خلال تلك الفترة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" من السهل العمل داخل النادي الأهلي، والتواجد داخل منظومة ناجحة وثابثة، والعمل مع الأهلي وأن المناخ يناسب من أجل تحقيق النجاحات والبطولات".

وواصل" جاء لي ترحيب كبير من جماهير الأهلي، وأعلم أنهم سعداء بتواجدي مع الفريق وأطلب من الجميع دعم اللاعبين أولا لأننا لدينا فريق على أعلى مستوى ويجب دعم الجميع وليس المدير الفني فقط".

وأكمل" سعيد بالفترة التي قضيتها مع نادي الزمالك، وكلن لدي قرارا بالرحيل للتدريب في أوروبا، ولكن عندما لم يأتي عرض مناسب قررت التواجد داخل مصر".

واختتم" عندما إنتهى تعاقدي مع الزمالك فكرت في عرض النادي الأهلي وقضيت أسبوعا أفكر في الأمر، ثم وافقت مباشرة على عرض النادي الأهلي وسعيد بتواجدي مع الفريق حاليا".

أوجستي بوش: الأهلي يشبه برشلونة وشغف الجماهير في مصر أكبر من إسبانيا خاصة مع القلعة الحمراء

أكد أوجستي بوش، مدرب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يعرف حجم الضغوطات المتواجدة داخل النادي الأهلي من أجل الفوز بالبطولات بشكل مستمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" بداية تدريبي في كرة السلة كانت من داخل نادي برشلونة، وأنا حاليا في النادي الأهلي، وهناك تشابة كبير بين لبفريقين نظرا للتاريخ الكبير لكل فريق، وفترتي مع البلوجرانا كانت ناجحة، وأتمنى أن تكون كذلك مع الأهلي".

أوجستي بوش

وواصل" وصلني دعم الجماهير خلال الفترة الماضية منذ تواجدي مع الفريق، والسوشيال ميديا تدعم الفريق بشكل رهيب وأتابع هذا الامر وسعيد به للغاية، وفي برشلونة ليس هناك أي إهتمام بكرة السلة مثل الأهلي وهذا هو الفارق بين الفريقين".

واختتم" أسكن حاليا بجوار النادي الأهلي، وأحب الذهاب لمنطقة الزمالك من أجل التجول بها بشكل مستمر".

أول تعليق من «أوجستي» بعد انضمامه للنادي الأهلي لتدريب رجال السلة «صور»

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.