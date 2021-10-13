/655792/عماد-متعب-الدوري-المصري-سيكون-أقوى-بتواجد-الجماهير-في-المدرجات-ولا-توجد-تأجيلات-في-الموسم-الجديد-لأي-فريق

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية، أنه سعيد بعودة الجمهور من جديد لبطولة الدوري المصري بالرغم من عدد الجماهير القليلة في البداية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة سي بي سي" نشكر وزارة الداخلية على قرار عودة الجمهور للملاعب وأيضا الدولة المصرية التي تدعم الرياضة المصرية، ومن الصعب لعب كرة القدم بدون تواجد جماهيري".

وزاد" سيتم زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة القادمة ولكن لابد ان تكون البداية ناجحة من أجل الحصول على موافقة زيادة عدد أكبر للجماهير المصرية في مباريات الدوري المصري، ولابد أن يتم الالتزام بالضوابط الخاصة بهذا الأمر".

وتابع" في حال عدم الانضباط بقواعد عودة الجماهير سنعود لنقطة الصفر من جديد ولا نحب أن يحدث ذلك الأمر، وسيكون هناك إجتماع مع وزارة الداخلية من أجل التنسيق حول تواجد الجماهير في المدرجات".

وأكمل" الدوري المصري مع الحضور الجماهيري سيكون له شكل خاص وأتمنى أن تكون سعة الملاعب بالكامل وهذا هو الأهم والأفضل وسيكون الموسم القادم بلا تأجيلات للمباريات ولا توجد أي إستثناءات لأي فريق والجميع وافق على نظام المسابقة ويجب إحترام القواعد والقوانين".

أحمد دياب: التحكيم المصري لديه شخصية قوية وتاريخه يحكم بذلك

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/ 2022، ستكون في أقوى المنافسات الدوري، على مر تاريخ البطولة، بالرغم من العديد من العقبات التي تواجه الرابطة.

قال: "منذ بداية عمل الرابطة منذ 20 يوم تعمل الرابطة على تنظيم والظهور بالشكل الأفضل لمؤسسات الدوري المصري سواء من قبل الأندية".

عودة الجماهير للدوري المصري

وزاد: "الحد الأدني سيكون ببث 10 كاميرات".

وواصل: "عدد الحضور لكل فريق 1000 في المباراة، ليصل الحضور إلى 2000 متفرج من داخل أرضية اللقاء".

وأضاف: "سيتم الكشف عن كيفية الحصول على تذكرة المباراة في أول اجتماع مع تذكرتي".

وأردف: "توقفات الدوري خارج عن الإرادة، ولن يكون هناك توقف إلا في البطولات الرسمية والمعتادة".

وأشار: "الإلتزام بمواعيد المباريات هو العمل الاول والأساسي في الدوري ".

وأختتم: "التحكيم المصري لديه شخصية قوية ومشاركته في البطولات العالمية يثبت ذلك".