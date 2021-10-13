/655793/فينجادا-رحيل-عصام-الحضري-شائعة-وقرار-عدم-تواجد-أفشة-وشريف-مع-المنتخب-فني-وليس-شئ-آخر

أكد نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سعيد بتحقيق الفوز على ليبيا في تصفيات كأس العالم، وأن القادم أفضل للكرة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" تفاجئت بالأحاديث التي خرجت حول رحيل عصام الحضري عن تدريب حراس مرمى منتخب مصر، ولا أساس لهذا الأمر ناهئيا، ويجب دعم المتنخب خلال الفترة القادمة".

وزاد" بالنسبع لعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، فقد رفضوا تواجد عمر مرموش مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم تواجد اللاعب معنا".

وأكمل" قرار عدم تواجد محمد مجدي أفشة ومحد شريف مع منتخب مصر، هو قرار فني بحت ولا توجد أي أزمة مع اللاعبين وتواجدوا في القائمة الأولية لبطولة كاس العرب القادمة، والأهم مصلحة مصر في الفترة القادمة".

واختتم" خبرات اللاعبين المحترفين مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة، كانت لها كلمة السر مع كارلوس كيروش من أجل النجاح بعبور مبارتي ليبيا بنجاح، وأتمنى التأهل للمرحلة الفاصلة لكاس العالم ثم التواجد في المونديال العام القادم".

رضا عبد العال ينتقد كارلوس كيروش بعد فوز مصر على ليبيا بثلاثية نظيفة

هاجم رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، كارلوس كيروش بعد الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة.

وأضاف رضا عبد العال خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كارلوس كيروش قام بتغييرات خاطئة خلال لقاء ليبيا، ولو كانت هذه المباراة أمام منتخب كبير في القارة الأفريقية لن يحقق الفوز ولابد أن يتم التركيز مع السلبيات قبل الإيجابيات".

وزاد" عبد الله السعيد لا يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولا يقدم أي جديد مع الفراعنة، ومن الطبيعي أن يفوز منتخب مصر على ليبيا واي فريق في المجموعة".

فينجادا والحضري

وأكمل" في أسوء مستوى لمنتخب مصر نحقق الفوز الجيد، ولا يوجد لاعب مهم في منتخب ليبيا، ونفس الأمر مع الجابون ومع أنجولا، والمستويات القوية ستكون خلال المباريات القادمة الهامة، وقرار نزول لاعبي خط الوسط للتأمين الدفاعي".

وتابع" رمضان صبحي كان لابد أن يشارك في الشوط الثاني في البداية بدلا من عبد الله السعيد، وكان هناك تخوف في الشوط الأول لمنتخب ليبيا، وأحمد حجازي والونش يقدموا مستويات جيدة".

واختتم" كان لابد أن يشارك إبراهيم عادل في الشوط الثاني، وإذا تواجدنا أمام منتخب كبير واللعب أمام الجزائر في التصفية النهائية ستكون الأمور صعبة للغاية، وأمر عجيب اللعب أمام ليبيا بعدد 5 لاعبين في خط الوسط".