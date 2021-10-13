جدة - نرمين السيد - وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، واصل الطاهرى الحديث عن انتصارات أكتوبر، بمناسبة الذكرى الـ48 لذكرى حرب أكتوبر المجيدة. وتطرق الطاهرى إلى حديث الرئيس السيسى خلال تجمع فيشجراد بالعاصمة المجرية، قائلا: "الرئيس قال إن مصر بتحترم شعبها، ورئيسنا قائد احترم شعبه فاحترمه العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى: مصر انتصرت فى كل المباريات الاستراتيجية التى دخلتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.