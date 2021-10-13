التعليم تصدر قرارات عاجلة لـ الحد من الكثافات داخل الفصول

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "يتولى السيد مدير المديرية ايجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر".

وأضافت: "أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد ايام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة".

وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك" أنه سيتم منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر، كما يحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة.

ولفتت إلى أنه يقتصر التصريح للإعلام على مديرى المديريات والهيئات والمراكز التابعة فى حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.